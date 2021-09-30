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Отца Бритни Спирс отстранили от опеки над певицей


30.9.2021 05:06
Отца Бритни Спирс отстранили от опеки над певицейФото: beztabu.net

Суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство, поданное адвокатом известной американской исполнительницы Бритни Спирс.

Как сообщает телевизионный канал NBC, отца певицы отстранили от опекунства над дочерью.

Хотя суд и решил встать на сторону 39-летней звезды, исполнительница все же будет находиться под опекой. Вместо Джеймса Спирса будет определен другой человек, который получит официальный статус опекуна, отмечает телеканал.

В американских СМИ вынесенный в Лос-Анджелесе вердикт сочли промежуточным этапом. Предполагается, что такое решение суда вполне может оказаться ступенькой к полной независимости артистки, находившейся под опекой последние тринадцать лет.

Напомним, не так давно Бритни Спирс объявила о помолвке со своим давним бойфрендом Сэмом Асгари. Певица опубликовала в Instagram видео, на котором влюбленная пара демонстрирует кольцо.



Автор: Злата Богатова

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