|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Отца Бритни Спирс отстранили от опеки над певицей
30.9.2021 05:06
Фото: beztabu.net
Суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство, поданное адвокатом известной американской исполнительницы Бритни Спирс.
Как сообщает телевизионный канал NBC, отца певицы отстранили от опекунства над дочерью.
Хотя суд и решил встать на сторону 39-летней звезды, исполнительница все же будет находиться под опекой. Вместо Джеймса Спирса будет определен другой человек, который получит официальный статус опекуна, отмечает телеканал.
В американских СМИ вынесенный в Лос-Анджелесе вердикт сочли промежуточным этапом. Предполагается, что такое решение суда вполне может оказаться ступенькой к полной независимости артистки, находившейся под опекой последние тринадцать лет.
Напомним, не так давно Бритни Спирс объявила о помолвке со своим давним бойфрендом Сэмом Асгари. Певица опубликовала в Instagram видео, на котором влюбленная пара демонстрирует кольцо.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|