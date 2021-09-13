Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бритни Спирс объявила о помолвке

13.9.2021 20:06

Фото: fotosom.ru



Американская певица Бритни Спирс объявила о помолвке со своим давним бойфрендом Сэмом Асгари.



В Instagram 39-летней звезды появилось видео, на котором влюбленная пара демонстрирует кольцо.



В Соединенных Штатах продолжается судебное разбирательство: американская поп-звезда хотела бы прекратить опекунств со стороны ее отца Джейми Спирса. В минувшем июне Бритни Спирс в ходе очередного заседания призналась, что очень устала от такой жизни и ограничений. Певица, выступая против опекунства на слушаниях в Лос-Анджелесе, подчеркивала, что хотела бы узаконить отношения с Сэмом Асгари и родить ребенка, однако у нее нет возможности это сделать.



В августе отец звезды выразил согласие сотрудничать с судом и адвокатами Спирс, чтобы наконец сложить с себя полномочия опекуна. Певица заявляла, что пока ее жизнь и карьеру контролирует отец, она не выйдет на сцену.



Опека была назначена Бритни Спирс еще в 2008 году, когда суд признал ее частично недееспособной из-за нескольких нервных срывов и скандальных происшествий. В результате за личной жизнью и финансовыми делами исполнительницы стали следить другие люди. Помимо отца певицы, этим занималась юрист Джоди Монтгомери.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 11.9.2021 12:28 Названа дата премьеры фильма об Уитни Хьюстон

Названа дата премьеры фильма об Уитни Хьюстон 10.9.2021 23:08 Актриса Дженнифер Лоуренс готовится стать матерью

Актриса Дженнифер Лоуренс готовится стать матерью 3.9.2021 05:05 Отец Эми Уайнхаус против съемок документального фильма о певице

Отец Эми Уайнхаус против съемок документального фильма о певице 3.9.2021 03:16 Группа АВВА выпускает первый за 40 лет студийный альбом

Группа АВВА выпускает первый за 40 лет студийный альбом 2.9.2021 18:33 Шэрон Стоун рассказала о смерти маленького племянника