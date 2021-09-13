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Бритни Спирс объявила о помолвке
13.9.2021 20:06
Фото: fotosom.ru
Американская певица Бритни Спирс объявила о помолвке со своим давним бойфрендом Сэмом Асгари.
В Instagram 39-летней звезды появилось видео, на котором влюбленная пара демонстрирует кольцо.
В Соединенных Штатах продолжается судебное разбирательство: американская поп-звезда хотела бы прекратить опекунств со стороны ее отца Джейми Спирса. В минувшем июне Бритни Спирс в ходе очередного заседания призналась, что очень устала от такой жизни и ограничений. Певица, выступая против опекунства на слушаниях в Лос-Анджелесе, подчеркивала, что хотела бы узаконить отношения с Сэмом Асгари и родить ребенка, однако у нее нет возможности это сделать.
В августе отец звезды выразил согласие сотрудничать с судом и адвокатами Спирс, чтобы наконец сложить с себя полномочия опекуна. Певица заявляла, что пока ее жизнь и карьеру контролирует отец, она не выйдет на сцену.
Опека была назначена Бритни Спирс еще в 2008 году, когда суд признал ее частично недееспособной из-за нескольких нервных срывов и скандальных происшествий. В результате за личной жизнью и финансовыми делами исполнительницы стали следить другие люди. Помимо отца певицы, этим занималась юрист Джоди Монтгомери.
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