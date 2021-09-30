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Российский футбольный судья отказался преклонить колено в поддержку BLM
30.9.2021 04:14
Фото: vk.com
Российский арбитр Сергей Карасев не захотел поддерживать акцию Black Lives Matter (BLM), пишут зарубежные СМИ.
Футбольный судья отказался преклонять колено перед стартовым свистком матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Порту" и "Ливерпулем".
Игра состоялась в минувший вторник, 28 сентября, в Португалии. Матч со счетом 5:1 выиграли англичане. 42-летний арбитр проигнорировал организованную до старта акцию BLM, когда все игроки обеих команд преклонили колено. В прошлом Сергей Карасев уже отказывался от участия в подобных действиях.
Возникшее в США движение BLM распространилось по всему миру после гибели темнокожего американца Джорджа Флойда. Он был травмирован в мае прошлого года при задержании, после чего умер в больнице.
Напомним, ранее не захотел преклонить колено в рамках антирасистского движения Black Lives Matter пилот "Формулы-1" Даниил Квят. По его словам, "все гонщики едины в борьбе с расизмом", и свою солидарность он уже выразил, надев футболку с соответствующей надписью.
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