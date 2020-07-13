|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Квят прокомментировал отказ вставать на колено
13.7.2020 21:49
Фото: vk.com
Как отметил пилот "Формулы-1" Даниил Квят, "все гонщики едины в борьбе с расизмом".
Объясняя, почему он вновь не захотел преклонить колено в рамках антирасистского движения Black Lives Matter, спортсмен напомнил, что уже надевал футболку, выразив свою позицию по этому вопросу.
Даниил Квят вновь не стал принимать участия в акции, которая прошла до начала гонки. Во время Гран-при Австрии и Гран-при Штирии россиянин и еще несколько гонщиков отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом.
По словам Квята, ранее пилоты уже выразили позицию по этому вопросу, когда надели футболки с соответствующей надписью. Однако он не будет опускаться на колено, потому что "это против русского менталитета". В данном случае он не видит веской причины для таких действий. Он "против этого, вот и все", - добавил Квят в эфире телевизионного канала "Россия-1".
Ранее за блокировку россиянина Квята оштрафовали гонщика "Феррари" Шарля Леклера. Монегаск потерял три места на стартовой решетке и следующий заезд начал лишь 14-м.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|