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Квят прокомментировал отказ вставать на колено


13.7.2020 21:49
Квят прокомментировал отказ вставать на коленоФото: vk.com

Как отметил пилот "Формулы-1" Даниил Квят, "все гонщики едины в борьбе с расизмом".

Объясняя, почему он вновь не захотел преклонить колено в рамках антирасистского движения Black Lives Matter, спортсмен напомнил, что уже надевал футболку, выразив свою позицию по этому вопросу.

Даниил Квят вновь не стал принимать участия в акции, которая прошла до начала гонки. Во время Гран-при Австрии и Гран-при Штирии россиянин и еще несколько гонщиков отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом.

По словам Квята, ранее пилоты уже выразили позицию по этому вопросу, когда надели футболки с соответствующей надписью. Однако он не будет опускаться на колено, потому что "это против русского менталитета". В данном случае он не видит веской причины для таких действий. Он "против этого, вот и все", - добавил Квят в эфире телевизионного канала "Россия-1".

Ранее за блокировку россиянина Квята оштрафовали гонщика "Феррари" Шарля Леклера. Монегаск потерял три места на стартовой решетке и следующий заезд начал лишь 14-м.

Автор: Злата Богатова

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