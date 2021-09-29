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Бывший глава Татфондбанка приговорен к 12 годам колонии


29.9.2021 06:31
Бывший глава Татфондбанка приговорен к 12 годам колонииФото: business-online.ru

В Казани вынесли вердикт по резонансному делу экс-главы правления Татфондбанка Роберта Мусина, сообщает агентство "Интерфакс".

Вахитовский районный суд признал его виновным по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями).

Находившегося под домашним арестом Роберта Мусина осудили на двенадцать лет, отбывать которые он будет в колонии общего режима. Меру пресечения бывшему банкиру изменили, сразу после чего он был взят под стражу. Суд удовлетворил просьбу гособвинителя и лишил обвиняемого всех госнаград, которые он имел.

Кроме того, рассматривался вопрос возмещения по гражданскому иску, который был ранее подан потерпевшим Агентством по страхованию вкладов. Организация пыталась взыскать с Мусина 141,4 млрд рублей, но исковое заявление удовлетворили лишь частично - в размере 23,3 млрд рублей.

В ходе следствия было установлено, что экс-банкир позволял себе злоупотреблять собственными полномочиями в период 2013-2016 годов. Он содействовал выдаче необеспеченных кредитов в общей сумме 19 млрд рублей и выведению залогов согласно ранее оформленным кредитным договорам в размере 20,5 млрд рублей, а также совершал другие незаконные действия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 142

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