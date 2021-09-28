|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Урале найден мертвым еще один солдат
13:01
Фото: wisegeek.com
В одной из частей, которые дислоцированы на территории Свердловской области, погиб военнослужащий, передает ТАСС.
Сведения о том, что солдат мог совершить самоубийство, подтвердили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Как стало известно, солдат скончался перед тем, как заступить в наряд. По факту трагического происшествия проводится проверка. Обстоятельства инцидента восстанавливают представители командования Екатеринбургского гарнизона и региональные правоохранительные органы, указано в официальном сообщении ЦВО.
Сведений о том, что могло стать причиной гибели солдата срочной службы в ракетном соединении, из официальных источников пока не поступало.
Накануне был найден погибшим 20-летний солдат, пропавший в лесу в Свердловской области, в окрестностях Екатеринбургского гарнизона. Военный, по предварительным данным, получил смертельную травму, когда попытался залезть на опору ЛЭП. Он погиб на месте в результате поражения электрическим током.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|