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Пропавший на Урале солдат найден погибшим
28.9.2021 19:23
Фото: livejournal.com
Причиной смерти солдата, пропавшего ранее в лесу в Свердловской области, может быть электротравма, передает агентство "Интерфакс".
Молодого человека обнаружили погибшим неподалеку от его воинской части.
ЧП случилось в Екатеринбургском гарнизоне, сообщается со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО). Двадцатилетний солдат пропал в лесу, расположенном около воинской части. При себе он имел оружие без боеприпасов.
В ходе начатых поисков солдат был найден погибшим. Согласно имеющимся на этот час данным, военнослужащий получил смертельную травму, когда попытался забраться на опору линии электропередачи. Он скончался на месте в результате поражения электрическим током.
В ЦВО добавили, что обнаружено личное оружие погибшего солдата. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняют члены специально созданной комиссии, которая работает на месте происшествия.
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