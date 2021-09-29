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В Судане при задержании террористов погибли пять военнослужащих
29.9.2021 07:03
Фото: amazonaws.com
Пять военнослужащих Судана получили смертельные ранения в ходе спецперации по задержанию боевиков, передают зарубежные СМИ.
Силовикам удалось задержать одиннадцать членов "Исламского государства" (в России признано террористическим и официально запрещено).
Как информирует пресс-служба суданской разведки, в ходе спецоперации был ранен один военнослужащий. Отмечается, что четырем боевикам, оказавшим сопротивление, удалось скрыться.
В минувшем июне на территории Судана были задержаны девять боевиков "Аль-Каиды" (деятельность этой организации в России признана экстремистской и официально запрещена). По данным местных властей, злоумышленников взяли под стражу в столице страны Хартуме.
Среди задержанных были сирийцы и уроженцы Чада, а также выходцы из Туниса. По версии суданских правоохранителей, подозреваемые могли планировать теракты, в частности, против иностранцев.
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