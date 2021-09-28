Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ФСБ рассекретила сведения об убийстве фашистами больных детей на Кавказе

28.9.2021 23:13

Фото: smi2.net



Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила документы по уголовному делу в отношении главврача курорта "Теберда", передает ТАСС.



Материалы связаны с казнью детей, которые были до того эвакуированы из нескольких санаториев Советского Союза.



В рассекреченных материалах содержится информация о трагических событиях декабря 1942 года, сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю. Речь идет об уголовном деле, возбужденного в отношении главврача курорта "Теберда". По мнению советских властей, он был причастен к убийству детей еврейской национальности, которых до того эвакуировали на курорт из ряда советских санаториев, в том числе из Крыма.



Судя по этим данным, оккупировавшие в тот период курорт "Теберда" фашисты расправились с 47 детьми из числа евреев, которые проходили там лечение. Главврач, выполняя приказ нацистов, был задействован в составлении списков юных пациентов. У многих из них диагностировали туберкулез костей, поэтому они не могли свободно двигаться.



Включенных в списки детей переместили в одно отделение, к которому 22 декабря прибыла герметично закупоренная машина. Полураздетых детей (фашисты запретили персоналу давать им одеяла) сотрудники курорта сложили в кузов одного на другого. Затем автомобиль закрыли и отогнали в лесную местность, где он находился примерно в течение часа. Все это время гестаповцы вели наблюдение за т.н. душегубкой, следя за часами. Когда дети в возрасте от трех до девятнадцати лет умерли из-за отравления газом, их тела сбросили в Тебердинское ущелье.



Известно также, что врачи помогли спасти нескольких детей еврейской национальности. Когда юные пациенты поступали на лечение в санаторий, медики не заполняли некоторые графы анкет или указывали неверные сведения, т.к. опасались за жизнь больных детей. В результате это помогло уберечь от смерти шесть ребят.



На прошлой неделе в Канаде умер 97-летний нацистский преступник Гельмут Оберлендер, депортации которого добивались российские власти. В период Великой Отечественной войны Гельмут Оберлендер в качестве переводчика служил в Зондеркоманде СС-10 "а", которую тогда возглавлял Курт Кристман. По данным Следственного комитета России, это нацистское подразделение причастно к гибели 214 советских детей, останки которых нашли на Кубани. Воспитанники Ейского детского дома были жестоко убиты в 1942—1943 гг., когда регион находился в оккупации.



Автор: Злата Богатова

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