Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Канаде умер обвиняемый в РФ нацист Оберлендер

23.9.2021 20:05

Фото: vk.com



97-летний нацистский преступник Гельмут Оберлендер, депортации которого добивались российские власти, скончался в канадской провинции Онтарио.



Как сообщает Global News со ссылкой на родственников, он умер в собственном доме, в окружении семьи.



По данным российских властей, в период Великой Отечественной войны Гельмут Оберлендер в качестве переводчика служил в Зондеркоманде СС-10 "а", которую тогда возглавлял Курт Кристман.



Ранее Следственный комитет России информировал о причастности этого нацистского подразделения к гибели 214 советских детей, останки которых нашли на Кубани. Воспитанники Ейского детского дома были жестоко убиты в 1942—1943 гг., когда регион находился в оккупации.



Осенью 2019-го СКР возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид), после чего канадским властям направили официальное обращение с просьбой о содействии в расследовании этого дела. Настаивая на выдаче Оберлендера, российские следователи также указывали на возможную его причастность к другим преступлениям нацистов на территории Ростовской области и Краснодарского края.



Когда стало известно нацистское прошлое Оберлендера, по решению руководства Канады он был лишен гражданства. Оформление депортации существенно затянулось из-за попыток адвокатов бывшего эсэсовца обжаловать решение о выдворении его из Канады с последующей передачей России.



Автор: Злата Богатова

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