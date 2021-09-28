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В отношении Навального и его соратников завели дело об экстремистском сообществе
28.9.2021 22:07
Фото: voskhodinfo.su
Новые уголовные дела завели в отношении Алексея Навального и нескольких его соратников, сообщает Следственный комитет России (СКР).
По информации ведомства, на этот раз речь идет о создании и руководстве экстремистским сообществом, а также его членах.
Как передает агентство "Интерфакс", по факту деятельности экстремистских Фонда борьбы с коррупцией (в России официально признан иноагентом) и общественного движения "Штабы Навального" возбуждено уголовное дело в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова, Ивана Жданова и ряда иных лиц. Российские власти инкриминируют им создание и руководство экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282.1 УК).
Кроме того, в числе участников экстремистского сообщества упоминаются Любовь Соболь, Георгий Албуров, юрист Вячеслав Гимади и несколько других лиц. Всем им могут предъявить обвинение по ч. 2 ст. 282.1 УК. Наказание, предусмотренное этими пунктами Уголовного кодекса РФ, подразумевает лишение свободы на срок до десяти и шести лет соответственно.
По данным СКР, в период не позднее 2014 года Алексей Навальный, будучи учредителем НО "Фонд борьбы с коррупцией", создал экстремистское сообщество в целях осуществления экстремистской деятельности, которая направлена на изменение основ конституционного строя в РФ и подрыв общественной безопасности и государственной целостности страны. Впоследствии Навальный осуществлял руководство этой организацией. Позднее его соучастниками стал Волков и Жданов.
Напомним, 6 сентября, стало известно о решении Роскомнадзора ограничить доступ пользователей к порталу "Умное голосование". В ведомстве указали, что этот сайт связан с организацией, которую российские власти ранее официально признали экстремистской. Днем позже "Яндекс" удалил сайт "Умного голосования" из поисковой выдачи. В пресс-службе компании заявили, что выполняют требования российского законодательства, уточнив, что процесс синхронизации с реестром осуществляется в автоматическом режиме.
Позднее пресс-секретарь отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире "Радио России" сообщила, что серверы, как и техническая поддержка приложения "Умное голосование" по большей части связаны с США.
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