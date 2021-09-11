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Захарова: разработчики «Умного голосования» связаны с Пентагоном
11.9.2021 18:26
Фото: amic.ru
Интернет-адреса серверов проекта "Умное голосование" преимущественно располагаются в Соединенных Штатах, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, создававшие этот портал компании связаны с Пентагоном.
Пресс-секретарь отечественного внешнеполитического ведомства высказалась на эту тему в эфире "Радио России". Как пояснила Мария Захарова, IP-адреса разработчиков удалось установить специалистам Роскомнадзора. Выяснилось, что серверы, как и техническая поддержка приложения "Умное голосование" по большей части связаны с США. Именно оттуда фиксируются "попытки обхода блокировок", - цитирует дипломата РИА Новости.
Захарова добавила, что с этим был связан визит американского посла Джона Салливана в МИД, состоявшийся в пятницу, 10 сентября. Ранее в пресс-службе российского МИД информировали о "неопровержимых доказательствах" вмешательства в выборы в РФ со стороны американских ИT-компаний.
На заявление представительницы МИД отреагировала пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. В своем Twitter она написала: "Вот это я понимаю — истерика".
Напомним, 6 сентября, стало известно о решении Роскомнадзора ограничить доступ пользователей к порталу "Умное голосование". В ведомстве указали, что этот сайт связан с организацией, которую российские власти ранее официально признали экстремистской. Днем позже "Яндекс" удалил сайт "Умного голосования" из поисковой выдачи. В пресс-службе компании заявили, что выполняют требования российского законодательства, уточнив, что процесс синхронизации с реестром осуществляется в автоматическом режиме.
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