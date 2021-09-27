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В Дагестане 4 человека погибли в ДТП с грузовиком
27.9.2021 07:26
Фото: nv.ua
На территории Дербентского района Дагестана четыре человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и двух легковых автомобилей, передает ТАСС.
Обстоятельства смертельной аварии выясняют специалисты.
По данным пресс-службы регионального МВД, в результате ДТП четыре человека погибли, еще четверо получили травмы. Состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое. В полиции пояснили, что наиболее серьезные повреждения врачи зафиксировали у водителя грузовика, столкнувшегося с двумя легковыми автомобилями.
Сведений о причинах происшествия из официальных источников пока не поступало. Специалисты приступили к выяснению обстоятельств смертельного столкновения.
Ранее сообщалось о ДТП в Кузбассе, где погибли три человека. Авария случилась в городе Белово, от полученных ранений на месте скончались управлявший машиной ВАЗ-2114 22-летний мужчина и две его пассажирки, 19 и 20 лет. В больницу с различными повреждениями после ДТП доставили пять пострадавших.
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