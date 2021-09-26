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В Кузбассе три человека погибли в ДТП


26.9.2021 16:10
В Кузбассе три человека погибли в ДТПФото: vk.com

Правоохранительные органы Кемеровской области выясняют причины и обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, жертвами аварии стали три человека, еще пять получили травмы.

Авария случилась в городе Белово примерно в 23:00 по местному времени (19:00 по Москве). По данным местной полиции, на улице Аэродромной столкнулись автомобили "Лада Приора" и ВАЗ-2114. Управлявший второй машиной 22-летний водитель погиб на месте от полученных травм, как и две его пассажирки, 19 и 20 лет.

В больницу с различными повреждениями после ДТП доставили пять пострадавших - водителя второй машины и четырех его пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних.

Сведений о том, что могло стать причиной столкновения, из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства аварии выясняют специалисты.

Ранее в столице Приморья возбудили уголовное дело в отношении полицейского, насмерть сбившего 62-летнюю женщину на служебной машине. ДТП со смертельным исходом было зафиксировано 13 сентября, в районе улицы Спиридонова.

По данным регионального СУ СКР, управлявший служебным автомобилем сотрудник полиции не уступил дорогу. В результате под колеса его машины попала женщина, пытавшаяся перейти проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую незамедлительно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Однако в больнице она умерла от полученных в ДТП повреждений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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