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СМИ: На лечение пермского стрелка тратят 2 млн в день
25.9.2021 19:46
Фото: today.kg
В российских СМИ появились сведения о том, как врачи лечат 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в одном из вузов Перми.
В частности, телеграм-канал Shot сообщает, что затраты на пребывание в больнице студента юрфака лишь за день составили два миллиона рублей.
Лечение молодого человека, пришедшего в свой вуз с оружием и устроившего стрельбу в минувший понедельник, 20 сентября, довольно дорого обходится бюджету. Используются дорогостоящие препараты и современное оборудование, проводятся сложные хирургические вмешательства.
Пытаясь сохранить жизнь студенту юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), врачи тратят большие средства. Лишь за минувшие сутки расходы составили около двух миллионов рублей, передает телеграм-канал Shot.
Состояние пациента продолжает оставаться тяжелым. В Минздраве Пермского края ранее подтвердили, что Тимур Бекмансуров пришел в сознание. Однако медики, уже ампутировавшие ему ногу, не исключают развитие осложнений - во время задержания стрелок получил серьезные ранения. Позже в СМИ появились сообщения о том, что врачи проводят процедуру гемодиализа из-за отказывающих почек.
Допросить Бекмансурова пока не представляется возможным. Дело в том, что из-за трубки во рту он не может разговаривать. До момента, когда его состояние стабилизируется, следователи не смогут брать у него показания. Предположительно, это вряд ли произойдет в ближайшие дни.
В каком медицинском учреждении сейчас находится стрелок, власти не сообщают. Известно лишь, что он остается под круглосуточной охраной.
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