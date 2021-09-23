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Пришел в сознание студент, устроивший стрельбу в пермском вузе
16:09
Фото: slovodel.com
18-летний студент юрфака Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), устроивший стрельбу в своем вузе, пришел в сознание.
Состояние пациента остается тяжелым.
Как рассказала глава министерства здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, устроивший стрельбу в ПГНИУ студент сейчас находится в сознании. Врачам удалось стабилизировать пациента, но его состояние остается достаточно тяжелым, передает ТАСС.
Ранее в краевом Минздраве подтвердили сведения об ампутации части ноги, которую врачи провели этому пациенту. Студент был ранен во время задержания, когда пытался оказывать сопротивление полицейскому.
В результате ЧП, случившегося в минувший понедельник, 20 сентября, погибли шесть человек. Сорок три получили ранения. Семь пострадавших были доставлены в Москву спецбортом МЧС, их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.
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