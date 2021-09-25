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Ученые: парацетамол может быть опасен для беременных
25.9.2021 19:28
Фото: enlineadirecta.info
Использование парацетамола во время беременности может быть опасно, считают ученые.
Отчет об исследовании опубликован в специализированном журнале Nature Reviews Endocrinology.
Специалисты проводили исследования на людях и клетках животных, чтобы определить, как парацетамол может воздействовать на организм в период беременности. Ученые выяснили, что препарат способен оказать негативное влияние на развитие плода. По данным исследователей, применение беременными женщинами парацетамола повышает риск появления ряда нарушений развития, в частности, затрагивающих мочеполовую, нервную и репродуктивную системы.
В связи с выводами специалистов Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) уже рекомендовало беременным женщинам использовать этот препарат с минимально возможной частотой. В случае необходимости парацетамол следует применять в минимальной эффективной дозе и в течение самого короткого времени.
Напомним, на прошлой неделе в Санкт-Петербурге начали вакцинировать беременных женщин от коронавируса. Как передает ТАСС, первая такая прививка была сделана в поликлинике Первого медицинского университета Северной столицы.
"Никаких препятствий к вакцинации беременных нет", - подчеркнул главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии комитета по здравоохранению города Виталий Беженарь. По его словам, женщинам, ожидающим ребенка, стоит "поддержать эту кампанию". Особое значение это имеет для беременных, которые входят в группы риска, т.е. имеют хронические болезни легких, печени или почек, сердечно-сосудистой системы, страдают от ожирения и сахарного диабета.
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