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В Петербурге беременных начали вакцинировать от коронавируса


14.9.2021 12:02
В Петербурге беременных начали вакцинировать от коронавирусаФото: megatyumen.ru

В Санкт-Петербурге начали вакцинировать беременных женщин от коронавируса, передает ТАСС.

Первая такая прививка была сделана в поликлинике Первого медицинского университета Северной столицы.

"Никаких препятствий к вакцинации беременных нет", - подчеркнул главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии комитета по здравоохранению города Виталий Беженарь. По его словам, женщинам, ожидающим ребенка, стоит "поддержать эту кампанию". Особое значение это имеет для беременных, которые входят в группы риска, т.е. имеют хронические болезни легких, печени или почек, сердечно-сосудистой системы, страдают от ожирения и сахарного диабета.

Беженарь пояснил, что вакцинация предусмотрена в период после 22 недель беременности. Прививка позволит в случае столкновения с возбудителем значительно снизить риски протекания коронавируса в тяжелой форме как для будущей матери, так и ее ребенка.

Специалист также добавил, что противопоказания, указанные в действующих инструкциях и временных методических рекомендациях, распространяются и на беременных. Как и для других категорий пациентов, это, в частности, серьезные аллергические реакции и непереносимость различных компонентов вакцины.

Отмечается, что первая прививка среди беременных в Петербурге была сделана женщине, которая сейчас находится на сроке 28 недель. Таким пациенткам врачи советуют использовать препарат "Спутник V".

Ранее стало известно, что в ЮАР пройдут клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции на детях. Препарат, созданный китайской фармакологической компанией Sinovac, испытают на малышах старше шести месяцев. Впервые в мире третья фаза клинических испытаний средства от COVID-19 будет проводиться на столь маленьких детях. Самым старшим из участников этого исследования станут подростки возраста до семнадцати лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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