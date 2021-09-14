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Женская сеть myJulia.ru
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В Петербурге беременных начали вакцинировать от коронавируса
14.9.2021 12:02
Фото: megatyumen.ru
В Санкт-Петербурге начали вакцинировать беременных женщин от коронавируса, передает ТАСС.
Первая такая прививка была сделана в поликлинике Первого медицинского университета Северной столицы.
"Никаких препятствий к вакцинации беременных нет", - подчеркнул главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии комитета по здравоохранению города Виталий Беженарь. По его словам, женщинам, ожидающим ребенка, стоит "поддержать эту кампанию". Особое значение это имеет для беременных, которые входят в группы риска, т.е. имеют хронические болезни легких, печени или почек, сердечно-сосудистой системы, страдают от ожирения и сахарного диабета.
Беженарь пояснил, что вакцинация предусмотрена в период после 22 недель беременности. Прививка позволит в случае столкновения с возбудителем значительно снизить риски протекания коронавируса в тяжелой форме как для будущей матери, так и ее ребенка.
Специалист также добавил, что противопоказания, указанные в действующих инструкциях и временных методических рекомендациях, распространяются и на беременных. Как и для других категорий пациентов, это, в частности, серьезные аллергические реакции и непереносимость различных компонентов вакцины.
Отмечается, что первая прививка среди беременных в Петербурге была сделана женщине, которая сейчас находится на сроке 28 недель. Таким пациенткам врачи советуют использовать препарат "Спутник V".
Ранее стало известно, что в ЮАР пройдут клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции на детях. Препарат, созданный китайской фармакологической компанией Sinovac, испытают на малышах старше шести месяцев. Впервые в мире третья фаза клинических испытаний средства от COVID-19 будет проводиться на столь маленьких детях. Самым старшим из участников этого исследования станут подростки возраста до семнадцати лет.
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