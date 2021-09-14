Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге беременных начали вакцинировать от коронавируса

14.9.2021 12:02

Фото: megatyumen.ru



В Санкт-Петербурге начали вакцинировать беременных женщин от коронавируса, передает ТАСС.



Первая такая прививка была сделана в поликлинике Первого медицинского университета Северной столицы.



"Никаких препятствий к вакцинации беременных нет", - подчеркнул главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии комитета по здравоохранению города Виталий Беженарь. По его словам, женщинам, ожидающим ребенка, стоит "поддержать эту кампанию". Особое значение это имеет для беременных, которые входят в группы риска, т.е. имеют хронические болезни легких, печени или почек, сердечно-сосудистой системы, страдают от ожирения и сахарного диабета.



Беженарь пояснил, что вакцинация предусмотрена в период после 22 недель беременности. Прививка позволит в случае столкновения с возбудителем значительно снизить риски протекания коронавируса в тяжелой форме как для будущей матери, так и ее ребенка.



Специалист также добавил, что противопоказания, указанные в действующих инструкциях и временных методических рекомендациях, распространяются и на беременных. Как и для других категорий пациентов, это, в частности, серьезные аллергические реакции и непереносимость различных компонентов вакцины.



Отмечается, что первая прививка среди беременных в Петербурге была сделана женщине, которая сейчас находится на сроке 28 недель. Таким пациенткам врачи советуют использовать препарат "Спутник V".



Ранее стало известно, что в ЮАР пройдут клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции на детях. Препарат, созданный китайской фармакологической компанией Sinovac, испытают на малышах старше шести месяцев. Впервые в мире третья фаза клинических испытаний средства от COVID-19 будет проводиться на столь маленьких детях. Самым старшим из участников этого исследования станут подростки возраста до семнадцати лет.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 112

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13.9.2021 18:04 В Южной Корее почти 600 человек умерли после вакцинации

В Южной Корее почти 600 человек умерли после вакцинации 13.9.2021 15:47 В окрестностях Анадыря замечен белый медведь

В окрестностях Анадыря замечен белый медведь 13.9.2021 09:47 В крови москвичек, погибших после отравления арбузом, выявили следы этиленгликоля

В крови москвичек, погибших после отравления арбузом, выявили следы этиленгликоля 12.9.2021 01:17 Вакцину Sinovac испытают на шестимесячных детях в ЮАР

Вакцину Sinovac испытают на шестимесячных детях в ЮАР 11.9.2021 21:40 В Камеруне выпал снег