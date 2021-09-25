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СКР: Задержаны двое участников банды Басаева
25.9.2021 11:19
Фото: irk.today
Правоохранительным органам удалось задержать двух уроженцев Ставрополья, входивших в незаконное вооруженное формирование.
Главарями этой банды являлись Басаев и Хаттаб, информирует Следственный комитет России (СКР).
Как сообщается на официальном сайте ведомства, задержание проводилось следователями совместно с представителями МВД и ФСБ, силовую поддержку оказывала Росгвардия. Фигурантами уголовного дела оказались еще двое членов незаконного вооруженного формирования, главарями которого были Шамиль Басаев и Амир ибн аль-Хаттаб (настоящее имя — Самер Салех ас-Сувейлем).
Задержанным будет предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ (бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военных и правоохранителей) указано в официальном сообщении СКР.
Расследование уголовного дела, которое возбудили после вооруженного нападения на населенные пункты Ботлихского района Дагестана, ведет ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу. Специалисты продолжает восстанавливать ход событий, происходивших в середине июля 1999 года.
По версии следствия, задержанные Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев в прошлом добровольно стали членами банды, обще руководство которой осуществляли Шамиль Басаев и Амир Хаттаб. Впоследствии они активно участвовали в различных преступлениях, квалифицированных, согласно российскому законодательству, как тяжкие и особо тяжкие.
В период с 7 по 24 августа 1999 года группа боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, участовала в вооруженном мятеже. Порядка тысячи человек пытались содействовать свержению конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ. В этих целях они посягали на жизнь российских военных в Ботлихском районе. Жертвами массированного прицельного обстрела, который велся бандой, стали тогда тридцать три человека, еще тридцать четыре пострадали.
Напомним, в минувшем марте был взят под стражу один из членов банды Басаева, участвовавший в нападении в Шатойском районе Чечни в 2000 году. Боевиками тогда были атакованы псковские десантники. Задержанному в Москве Герману Арбинину предъявили обвинение по нескольким статьям УК.
Военнослужащие 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ были атакованы боевиками банды Басаева 29 февраля 2000 года. В результате боя, начавшегося неподалеку от населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чечни, погибли 84 военных, четверо были ранены. Бой окончился лишь 1 марта 2000 года. Бойцам 6-й роты, которые тогда сумели занять господствующую высоту, пришлось противостоять около 2,5 тыс. боевиков, пытавшихся выйти из окружения.
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