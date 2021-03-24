Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве задержан член банды Басаева, причастный к нападению на псковских десантников

11:12

Фото: rg.ru



Один из членов банды Басаева был задержан в Москве, сообщают представители ФСБ. По данным правоохранительных органов, речь идет об участнике нападения в Шатойском районе Чечни в 2000 году, когда боевиками были атакованы псковские десантники. Как передает ТАСС, Герману Арбинину предъявят обвинение по нескольким статьям в самое ближайшее время.



Неопровержимые доказательства в отношении уроженца Чечни ранее были подготовлены совместными усилиями со Следственным комитетом России (СКР), пояснили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. В результате Герман Арбинин, не привлекавшийся к ответственности и не понесший наказания за участие в нападении, был задержан в Москве при взаимодействии с представителями МВД России. Силовую поддержку во время этой операции оказывали сотрудники Росгвардии.



Как пояснила официальный представитель СКР Светлана Петренко, Германа Арбинина задержали в прошлый вторник, 23 марта. Ожидается, что обвинение в вооруженном мятеже и участии в банде ему предъявят уже в самое ближайшее время. Кроме того, задержанному будет инкриминировано посягательстве на жизнь российских военных. Петренко уточнила, что следствие будет настаивать на аресте Арбинина.



Военнослужащие 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ были атакованы боевиками банды Басаева 29 февраля 2000 года. В результате боя, начавшегося неподалеку от населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чечни, погибли 84 военных, четверо были ранены. Бой окончился лишь 1 марта 2000 года. Бойцам 6-й роты, которые тогда сумели занять господствующую высоту, пришлось противостоять около 2,5 тыс. боевиков, пытавшихся выйти из окружения.



Автор: Злата Богатова

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