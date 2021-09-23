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На Камчатке обнаружили обломки вертолета Ка-27
04:02
Фото: simrussia.com
На горе Острой в Елизовском районе Камчатки обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета, передает агентство "Интерфакс".
Сведений о судьбе людей, которые находились на борту, пока нет.
Со ссылкой на собственный информированный источник агентство сообщает, что фрагменты пропавшего вертолета удалось найти в районе горы. Информации о судьбе и местонахождении людей, которые находились на борту Ка-27, пока нет.
До этого в российских СМИ появились публикации о жесткой посадке вертолета Ка-27, в котором могло быть не менее трех человек.
Накануне под Хабаровском было установлено место падения самолета-лаборатории Ан-26. На борту воздушного судна находились шесть человек.Предположительно, выжить никому не удалось.
По данным местных властей, семьи погибших в катастрофе Ан-26 под Хабаровском получат по одному миллиону рублей.
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