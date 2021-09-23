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На Камчатке обнаружили обломки вертолета Ка-27


04:02
На Камчатке обнаружили обломки вертолета Ка-27Фото: simrussia.com

На горе Острой в Елизовском районе Камчатки обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета, передает агентство "Интерфакс".

Сведений о судьбе людей, которые находились на борту, пока нет.

Со ссылкой на собственный информированный источник агентство сообщает, что фрагменты пропавшего вертолета удалось найти в районе горы. Информации о судьбе и местонахождении людей, которые находились на борту Ка-27, пока нет.

До этого в российских СМИ появились публикации о жесткой посадке вертолета Ка-27, в котором могло быть не менее трех человек.

Накануне под Хабаровском было установлено место падения самолета-лаборатории Ан-26. На борту воздушного судна находились шесть человек.Предположительно, выжить никому не удалось.

По данным местных властей, семьи погибших в катастрофе Ан-26 под Хабаровском получат по одному миллиону рублей.

Автор: Злата Богатова

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