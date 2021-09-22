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Семьи погибших в катастрофе Ан-26 под Хабаровском получат по 1 млн
13:47
Фото: smolnarod.ru
Правительство Хабаровского края
По миллиону рублей выплатят из резервного фонда правительства края семьям погибших в катастрофе Ан-26 под Хабаровском, передают российские СМИ.
Ранее стало известно о крушении самолета, к месту падения выдвинулась поисковая группа.
По данным ТАСС, сейчас на подходе к месту крушения самолета-лаборатории находятся сотрудники МЧС и Следственного комитета РФ. В числе версий, которые сейчас рассматривают специалисты, допущенная пилотами ошибка или неблагоприятные погодные условия.
Ранее стало известно, что при облете места крушения Ан-26 под Хабаровском выживших найдено не было. Людей пытались отыскать при помощи оптики. Однако спасатели в районе ЧП никого не заметили, передает агентство "Интерфакс".
Группа, направленная к месту падения воздушного судна, движется пешком и очень медленно по причине сложного рельефа местности. Предполагается, что путь займет несколько часов. Лишь после этого станет достоверно известно, мог ли спастись кто-то из шести человек, находившихся на борту пропавшего накануне самолета-лаборатории.
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