Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Хабаровском пропал самолет-лаборатория

16:19

Фото: bdg.by



На борту самолета-лаборатории Ан-26, исчезнувшего сегодня в Хабаровском крае, находились шесть человек.



Воздушное судно пропало в процессе технического полета. Самолет осуществлял в тот момент проверку наземных средств связи и радиолокационного оборудования, передает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.



Согласно имеющимся данным, связь с воздушным судном была потеряна, когда оно находилось в районе заповедника Хехцир, на расстоянии примерно 38 км от Хабаровска. В пресс-службе регионального МЧС отметили, что в поисковой операции задействован вертолет Росавиации. Кроме того, представители Амурского спасательного центра выдвинулись к месту происшествия из Хабаровска.



Как стало известно, поисковая операция не будет приостанавливаться на темное время суток. В краевом главке МЧС РФ отметили, что сведения о ЧП поступили в экстренные службы около 11:45 по московскому времени, сообщает ТАСС.



Владельцем Ан-26 является ЗАО "Летные проверки и системы" - официальный уполномоченный представитель госкорпорации по ОрВД в этой сфере. Проверки производятся с использованием специализированного (эталонного) воздушного судна. Самолет, оборудованный аппаратурой летного контроля, дает возможность провести анализ сигналов, которые излучаются в пространство, а также дать оценку точности функционирования каждого наземного средства радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи.



Автор: Злата Богатова

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