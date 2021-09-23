Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Волонтеры спасают питомцев, брошенных из-за извержения вулкана на Канарах

23.9.2021 05:01

Фото: newsland.com



После пробуждения вулкана Кумбре-Вьеха тысячи жителей острова Пальма на Канарах были вынуждены оставить свои дома.



При эвакуации людям позволяли брать с собой лишь самое необходимое, поэтому множество домашних животных оказались брошенными на произвол судьбы.



Волонтеры поспешили на помощь напуганным четвероногим, передает телевизионный канал "МИР 24". Сотрудники приюта для брошенных животных сейчас продолжают аккуратно перекладывать переноски с собаками, выпуская их в вольеры. Все собаки и кошки, найденные волонтерами, здоровы. По словам добровольцев, никто их питомцев, оставленных хозяевами из-за пробудившегося вулкана Кумбре-Вьеха, не пострадал.



По словам менеджера Aanipal Иманол Хименес Кабреры, они действуют совместно с гражданской гвардии. Объем работ очень велик, тогда как средства весьма ограничены. Но спасательные операции по вызволению животных продолжаются. Кроме собак и кошек, в питомнике готовы принять домашний скот, для которого уже специально создали несколько вольеров. Волонтерам поступают сообщения от неравнодушных людей, которые на время готовы взять к себе забытых животных.



Ранее на Канарах из-за извержения Кумбре-Вьеха, пробудившегося после почти полувекового сна, эвакуировали около 5 тыс. человек. Вулкан проснулся 19 сентября, вскоре после чего лавовые потоки достигли жилых домов. За несколько дней сейсмологи зафиксировали на острове Пальма около 25 тыс. землетрясений.



Автор: Злата Богатова

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