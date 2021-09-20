Новости шоу-бизнеса

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На Канарах около 5 тыс. человек эвакуировали из-за извержения вулкана
20.9.2021 10:53
Фото: elpais.com
Экстренные службы острова Пальма эвакуировали жителей ряда населенных пунктов, которые находятся в районе извержения вулкана Кумбре-Вехо.
Свои дома пришлось покинуть примерно пяти тысячам человек, информирует пресс-служба гражданской гвардии Испании, которой принадлежат Канарские острова.
Как указано в официальном Twitter ведомства, эвакуированных сейчас размещают на футбольном поле стадиона "Лос-Льянос-де-Аридане". Предполагается, что в ближайшее время силами Гражданской гвардии туда доставят еще четыре тысячи человек.
Воздушное пространство в районе извергающегося вулкана Кумбре-Вьеха, который расположен на территории муниципалитета Эль-Пасо, остается открытым. Отмечается, что аэропорт на острове сейчас действует в обычном режиме.
Вулкан начал извергаться накануне, 19 сентября. Как сообщают испанские СМИ, лавовые потоки достигли жилых домов. В течение последней недели сейсмологи зафиксировали на острове Пальма около 25 тыс. землетрясений.
За развитием событий следит король Испании Филипп VI, заявил президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес. По его словам, монарх выразил поддержку жителям острова Пальма.
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