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Опознаны все жертвы стрельбы в вузе в ПермиОпознаны все жертвы стрельбы в вузе в Перми
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Опознаны все жертвы стрельбы в вузе в Перми


03:09
Опознаны все жертвы стрельбы в вузе в ПермиФото: vk.com

Жертвами стрельбы в Пермском государственном университете, по уточненным данным, стали шесть человек, сообщают местные власти.

Как указано в официальном телеграм-канале краевого министерства безопасности, погибшим было от 18 до 66 лет.

По последним данным, жертвами студента, открывшего стрельбу на территории вуза, стали 66-летняя Маргарита Энгауз, 26-летняя Анна Айгельдина, 20-летняя Александра Мохова, 19-летняя Екатерина Шакирова, 19-летний Ярослав Арамелев и 18-летняя Ксения Самченко.

ЧП случилось сегодня утром, когда 18-летний студент юридического факультета смог проникнуть на территорию вуза с оружием. Устроив стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, он ранил около тридцати человек. По данным Минздрава РФ, шесть человек скончались, еще двадцать четыре пострадали. Состояние нескольких пациентов медики оценивают как тяжелое.

Нападавший был доставлен в больницу и экстренно прооперирован. Молодой человек пытался оказывать сопротивление при задержании, после чего полицейский применил табельное оружие, ранив стрелка. В ряде источников ранее появились сведения о смерти нападавшего, однако официального подтверждения эта информация пока не получила.

По факту случившегося следственные органы завели уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Автор: Злата Богатова

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