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В Перми 8 человек стали жертвами стрельбы в вузе


11:15
В Перми 8 человек стали жертвами стрельбы в вузеФото: slovodel.com

До восьми человек возросло количество погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, передает ТАСС.

Число пострадавших уточняется.

Как сообщили журналистам представители регионального СУ СКР, жертвами происшествия стали "восемь человек погибли, еще несколько пострадали".

К настоящему времени установлено, что стрельбу на территории университета открыл студент. Личность молодого человека известна. По данным полиции, в ходе задержания он пытался оказывать сопротивление и был ранен ответным огнем.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело, обстоятельства инцидента выясняются. Сведений о причинах ЧП из официальных источников пока не поступало.

В краевой прокуратуре сообщили, что к месту происшествия выехал глава регионального ведомства Павел Бухтояров. Он сейчас координирует действия правоохранительных и других ведомств, которые работают в университете, где произошла стрельба.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 200

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