|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Перми 8 человек стали жертвами стрельбы в вузе
11:15
Фото: slovodel.com
До восьми человек возросло количество погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, передает ТАСС.
Число пострадавших уточняется.
Как сообщили журналистам представители регионального СУ СКР, жертвами происшествия стали "восемь человек погибли, еще несколько пострадали".
К настоящему времени установлено, что стрельбу на территории университета открыл студент. Личность молодого человека известна. По данным полиции, в ходе задержания он пытался оказывать сопротивление и был ранен ответным огнем.
По факту случившегося уже возбудили уголовное дело, обстоятельства инцидента выясняются. Сведений о причинах ЧП из официальных источников пока не поступало.
В краевой прокуратуре сообщили, что к месту происшествия выехал глава регионального ведомства Павел Бухтояров. Он сейчас координирует действия правоохранительных и других ведомств, которые работают в университете, где произошла стрельба.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|