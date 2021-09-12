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Винер-Усманова рассказала, почему назвала Авериных «курицами»


12.9.2021 21:00
Винер-Усманова рассказала, почему назвала Авериных «курицами»Фото: kpopnews.ru

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова объяснила, из-за чего назвала "мокрыми курицами" сестер Дину и Арину Аверину.

Как оказалось, после Олимпийских игр в Токио гимнастки сказали ей, что намерены уйти из профессионального спорта.

Главный тренер национальной команды России по художественной гимнастике рассказала о случившемся в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телевизионном канале "Россия 1". Ирина Винер-Усманова пояснила, что сестры выразили намерение закончить карьеру из-за ситуации на Олимпиаде.

Как подчеркнула Винер-Усманова, она всегда воспринимает Дину и Арину Аверину как королев. Однако когда сестры "пришли и сказали, что они вроде хотят закончить", она прямо им высказала свое отношение, призналась тренер.

Напомним, 7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио российской спортсменке Дине Авериной присудили второе место, а ее сестра Арина стала лишь четвертой.

Победительницей с разницей в 0,150 балла признали израильтянку Линой Ашрам. Гимнастка, во время выступления позволившая себе потерять предмет, не так давно отказалась от участия в чемпионате мира. Вслед за ней о таком решении объявила и вся национальная сборная Израиля по художественной гимнастике.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 214

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