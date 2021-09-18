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В Варшаве арестовали экс-главу криптовалютной биржи Wex
18.9.2021 14:57
Фото: cryptotalk.org
Правоохранительные органы Варшавы задержали Дмитрия Васильева, который в прошлом был руководителем криптовалютной биржи Wex, передает ТАСС.
Это случилось еще в минувшем августе, однако лишь сейчас информация попала в СМИ.
Как пишет польское издание "Газета выборча", Дмитрий Васильев был задержан в Польше 11 августа. Вскоре суд вынес решение об его аресте на сорок суток. Власти Казахстана уже подали запрос об экстрадиции задержанного.
В прошлом Васильев задерживался на территории Италии. Это случилось в 2019 году, вскоре он смог выйти из заключения.
Биржа Wex начала действовать осенью 2017 года, располагая сведениями о клиентах прекратившей существование незадолго до того криптовалютной биржи BTC-e. Основателем BTC-e является россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу властей Соединенных Штатов. Американская сторона обвиняет его в причастности к отмыванию от $4 млрд до $9 млрд.
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