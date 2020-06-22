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В Новой Зеландии арестовали $90 млн активов компании Винника


22.6.2020 14:09
В Новой Зеландии арестовали $90 млн активов компании ВинникаФото: bb.lv

По решению правоохранительных органов Новой Зеландии на счетах местной компании Canton Business Corporation было блокировано 90 миллиона долларов, передает Associated Press.

Представители полиции Новой Зеландии подчеркнули, что продолжают сотрудничать с Налоговым управлением Соединенных Штатов.

Владельцем компании Canton Business Corporation является российский гражданин Александр Винник, которого обвиняяют в киберпреступлениях. Поэтому, пояснили в новозеландской полиции, и деньги на счетах, возможно, были получены незаконным путем. Сумма, на которую был наложен арест, стала рекордно большой для этого государства.

Правоохранительные органы в ближайшее время собираются просить суд об окончательной конфискации денежных средств, блокированных на счетах Canton Business Corporation.

Отмечается, что законы Новой Зеландии предусматривают довольно простую процедуру учреждения компаний. В прошлом этим уже не раз с преступными целями пользовались иностранцы, создававшие подставные компании в целях отмывания денег, поясняет агентство.

Россиянин был задержан на территории Греции около трех лет назад. Александра Винника арестовали по запросу Соединенных Штатов. По мнению американских властей, гражданин РФ может оказаться причастным к отмыванию по меньшей мере четырех миллиардов долларов.

Осенью 2017 года греческий суд принял решение о выдаче Винника в США, а Верховный суд Афин позднее подтвердил законность этого вердикта. Вместе с тем, в Греции спустя некоторое время одобрили два запроса российской стороны о выдаче Александра Винника и аналогичное требование властей Франции. Россиянина передали французам, которые также обвиняют Винника в отмывании денег и мошеннических действиях.

Автор: Злата Богатова

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