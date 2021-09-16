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В Москве арестованы главари и участники ячейки запрещенной в РФ группировки


21:09
В Москве арестованы главари и участники ячейки запрещенной в РФ группировкиФото: tvzvezda.ru

В столичном регионе пресечена деятельность ячейки запрещенной в России "Хизб ут-Тахрир", передает ТАСС.

В преступную группу входили семь человек, уточняется со ссылкой на источник в силовых органах.

Как стало известно, сотрудникам ФСБ России удалось выявить ячейку запрещенной в РФ террористической группировки "Хизб ут-Тахрир", которая действовала в столичном регионе. Задержаны семь человек, в том числе, двое главарей. Суд уже вынес решение об аресте подозреваемых.

В числе фигурантов уголовного дела оказались россияне и выходцы из стран ближнего зарубежья, Таджикистана и Киргизии, отметил источник агентства. В ходе обысков по месту проживания подозреваемых и их родственников найдены и изъяты различные средства связи, флеш-накопители и другие информационные носители. Кроме того, обнаружен пропагандистский материал, распространение которого в РФ запрещено.

Ранее стало известно о задержании жителя Челябинской области, которого подозревают в терроризме. Правобережный суд города Магнитогорска вынес решение об его аресте. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемого пневматические пистолеты и гранату. Кроме того, были найдены рукописные источники, в которых содержались сведения об осуществлении террористических актов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

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