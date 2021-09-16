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В Москве арестованы главари и участники ячейки запрещенной в РФ группировки
21:09
Фото: tvzvezda.ru
В столичном регионе пресечена деятельность ячейки запрещенной в России "Хизб ут-Тахрир", передает ТАСС.
В преступную группу входили семь человек, уточняется со ссылкой на источник в силовых органах.
Как стало известно, сотрудникам ФСБ России удалось выявить ячейку запрещенной в РФ террористической группировки "Хизб ут-Тахрир", которая действовала в столичном регионе. Задержаны семь человек, в том числе, двое главарей. Суд уже вынес решение об аресте подозреваемых.
В числе фигурантов уголовного дела оказались россияне и выходцы из стран ближнего зарубежья, Таджикистана и Киргизии, отметил источник агентства. В ходе обысков по месту проживания подозреваемых и их родственников найдены и изъяты различные средства связи, флеш-накопители и другие информационные носители. Кроме того, обнаружен пропагандистский материал, распространение которого в РФ запрещено.
Ранее стало известно о задержании жителя Челябинской области, которого подозревают в терроризме. Правобережный суд города Магнитогорска вынес решение об его аресте. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемого пневматические пистолеты и гранату. Кроме того, были найдены рукописные источники, в которых содержались сведения об осуществлении террористических актов.
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