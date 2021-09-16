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Жителя Челябинской области подозревают в терроризме
16.9.2021 20:05
Фото: rbk.ru
Правобережный суд города Магнитогорска Челябинской области вынес решение об аресте местного жителя, который подозревается в преступлениях террористической направленности.
Как передает агентство "Интерфакс", мужчину задержали накануне, 15 сентября.
По данным регионального СУ СКР, в минувшем апреле подозреваемый размещал в Интернете экстремистские публикации. В частности, он призывал к насильственной смене власти, а также совершению нападений на представителей силовых органов.
Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемого пневматические пистолеты и гранату. Кроме того, были найдены рукописные источники, в которых содержались сведения об осуществлении террористических актов.
Задержание жителя Магнитогорска осуществлялось сотрудниками местных управлений ФСБ и ГУ МВД России, силовую поддержку оказывала Росгвардия. Сейчас правоохранители устанавливают личности возможных соучастников подозреваемого.
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