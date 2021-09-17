ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Анталье умер четырехлетний мальчик из России
В Анталье умер четырехлетний мальчик из России
Задержан подозреваемый в убийстве семьи и нападении на полицию под Воронежем
Задержан подозреваемый в убийстве семьи и нападении на полицию под Воронежем
В калужском Обнинске лифт врезался в последний этаж, пострадал мужчина
В калужском Обнинске лифт врезался в последний этаж, пострадал мужчина
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Минкультуры не выдало прокатное удостоверение новому фильму ВерховенаМинкультуры не выдало прокатное удостоверение новому фильму Верховена
В Пентагоне признали ошибкой удар в Кабуле в конце августаВ Пентагоне признали ошибкой удар в Кабуле в конце августа
В России за сутки выявлено более 20 тыс. случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявлено более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Новой Зеландии найдены окаменелости гигантского пингвинаВ Новой Зеландии найдены окаменелости гигантского пингвина
Французских послов отзовут из США и АвстралииФранцузских послов отзовут из США и Австралии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Вечер поэзииВечер поэзии
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На северо-востоке Нигерии 9 мирных жителей погибли при авиаударе


17.9.2021 17:58
На северо-востоке Нигерии 9 мирных жителей погибли при авиаудареФото: centralna.ba

В результате авиаудара нигерийской армии погибли по меньшей мере девять человек, передает агентство Reuters.

Со ссылкой на региональное управление по ЧС сообщается, что инцидент зафиксирован на территории штата Йобе в северо-восточной части Нигерии.

По данным местных властей, ранения получили двадцать три человека.

Военные проводили в Йобе антитеррористическую операцию, в ходе которой был нанесен удар с воздуха. Силовики допустили, что в результате атаки могли погибнуть мирные жители. По факту случившегося уже начато расследование, заявили в руководстве ВВС Нигерии.

Ранее сообщалось о ЧП на автомобильной трассе Айеторо — Отун в южной части Нигерии, где боевики атаковали пассажирские автобуса и захватили в плен находившихся в них людей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 199

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

Спецпосланник ООН провел переговоры с военными, захватившими власть в ГвинееСпецпосланник ООН провел переговоры с военными, захватившими власть в Гвинее
Берлин выведет военных из Мали, если туда придет российская «ЧВК Вагнер»Берлин выведет военных из Мали, если туда придет российская «ЧВК Вагнер»
В Нидерландах снова отложили рассмотрение вопроса о скифском золотеВ Нидерландах снова отложили рассмотрение вопроса о скифском золоте
В Иране за сутки скончались 408 пациентов с COVID-19В Иране за сутки скончались 408 пациентов с COVID-19
В Пентагоне признали ошибкой удар в Кабуле в конце августаВ Пентагоне признали ошибкой удар в Кабуле в конце августа

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru