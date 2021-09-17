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На северо-востоке Нигерии 9 мирных жителей погибли при авиаударе
17.9.2021 17:58
Фото: centralna.ba
В результате авиаудара нигерийской армии погибли по меньшей мере девять человек, передает агентство Reuters.
Со ссылкой на региональное управление по ЧС сообщается, что инцидент зафиксирован на территории штата Йобе в северо-восточной части Нигерии.
По данным местных властей, ранения получили двадцать три человека.
Военные проводили в Йобе антитеррористическую операцию, в ходе которой был нанесен удар с воздуха. Силовики допустили, что в результате атаки могли погибнуть мирные жители. По факту случившегося уже начато расследование, заявили в руководстве ВВС Нигерии.
Ранее сообщалось о ЧП на автомобильной трассе Айеторо — Отун в южной части Нигерии, где боевики атаковали пассажирские автобуса и захватили в плен находившихся в них людей.
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