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В Нигерии бандиты захватили два автобуса с пассажирами


14.9.2021 11:06
В Нигерии бандиты захватили два автобуса с пассажирамиФото: rossaprimavera.ru

Группа вооруженных бандитов захватила два пассажирских автобуса на юге Нигерии, передают зарубежные СМИ.

По предварительным данным, в плену у похитителей могли оказаться более тридцати человек.

ЧП случилось на территории штата Экити в южной части Нигерии, пишет газета Vanguard. Со ссылкой на источники в правоохранительных структурах региона уточняется, что бандиты атаковали автобусы, следовавшие по трассе Айеторо — Отун.

В местной полиции подтвердили похищение четырех человек. Представители властей пояснили, что судьба и местонахождение тридцати двух человек пока остаются неизвестными.

В начале сентября в нигерийском штате Замфара на северо-западе страны бандиты совершили вооруженное нападение на школу. Злоумышленникам удалось похитить более ста учеников. Вместе с детьми попали в плен к бандитам и нескольких преподавателей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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