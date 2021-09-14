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В Нигерии бандиты захватили два автобуса с пассажирами
14.9.2021 11:06
Фото: rossaprimavera.ru
Группа вооруженных бандитов захватила два пассажирских автобуса на юге Нигерии, передают зарубежные СМИ.
По предварительным данным, в плену у похитителей могли оказаться более тридцати человек.
ЧП случилось на территории штата Экити в южной части Нигерии, пишет газета Vanguard. Со ссылкой на источники в правоохранительных структурах региона уточняется, что бандиты атаковали автобусы, следовавшие по трассе Айеторо — Отун.
В местной полиции подтвердили похищение четырех человек. Представители властей пояснили, что судьба и местонахождение тридцати двух человек пока остаются неизвестными.
В начале сентября в нигерийском штате Замфара на северо-западе страны бандиты совершили вооруженное нападение на школу. Злоумышленникам удалось похитить более ста учеников. Вместе с детьми попали в плен к бандитам и нескольких преподавателей.
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