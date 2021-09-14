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Комиссия СФ приветствует удаление приложения «Навальный» из AppStore и Google Play
11:18
Фото: smi2.net
Правильным шагом назвал удаление приложения "Навальный" из AppStore и Google Play председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов.
Об этом сегодня передает ТАСС.
Как заявил сенатор, в прошлом компании, включая Google, уже удаляли вредоносный контент, являющийся в сущности противоправным. Это происходило после предостережений, которые высказывались, в частности, и членами комиссии, пояснил Андрей Климов. По его словам, действия Apple и Google можно рассматривать как "шаги в правильном направлении".
Климов отметил, что комиссия СФ располагает сведениями о том, что по состоянию на 8 часов утра 17 сентября в сервисах Google и Apple прекратился доступ к указанному приложению по всей территории России. Действия были предприняты самими компаниями после ряда мероприятий, осуществленных властями РФ, в том числе, беседы с послом Соединенных Штатов, предписаний прокуратуры и Роскомнадзора, а также решений временной комиссии Совфеда.
Ранее Apple и Google удалили приложение "Навальный" из своих онлайн-магазинов, теперь оно недоступно ни в AppStore, ни в Google Play. Пользователи, пытаясь обновлять уже установленную на iPhone программу, могут увидеть сообщение об удалении приложения из AppStore.
Напомним, на прошлой неделе внесенные Роскомнадзором в число запрещенных ссылки на сайт "Умного голосования" исчезли из поисковой выдачи "Яндекса". В пресс-службе компании пояснили, что выполняют требования российского законодательства.
За день до того стало известно о решении Роскомнадзора ограничить доступ пользователей к порталу "Умное голосование". В ведомстве указали, что этот сайт связан с организацией, которую российские власти ранее официально признали экстремистской. Основанием для прекращения использования портала послужило требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, которые имеют отношение к Фонду борьбы с коррупцией (имеет статус НКО-иноагентом, деятельность признана экстремистской).
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