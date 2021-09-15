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Одобрение «Спутника V» в ВОЗ приостановили до новой инспекции производителя


15.9.2021 22:49
Одобрение «Спутника V» в ВОЗ приостановили до новой инспекции производителяФото: akzent.zp.ua

Рассмотрение вопроса одобрения "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) приостановлено до того, как пройдет новая инспекция предприятия, на котором производят вакцину.

С таким заявлением выступил замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса, передает РИА Новости.

Как стало известно, ВОЗ приостановила процесс регистрации созданной в России вакцины от коронавируса "Спутник V". Замглавы PAHO доктор Жарбас Барбоса отметил, что в ходе проверки одной из фабрик, где производят препарат, возникли вопросы. По его словам, процессы на этом предприятии не согласовывались "с применением надлежащих практик".

Рассмотрение российского препарата возобновится сразу после того, как будут сделаны "нужные изменения", а затем пройдет еще одна инспекция.

Интернациональное агентство здравоохранения PAHO, действуя в Северной и Южной Америке, представляет собой структуру, имеющее такие же компетенции, как и ВОЗ.

Ранее тиражная комиссия огласила результаты первого этапа розыгрыша 100 тыс. рублей среди успевших вакцинироваться от коронавируса. Как сообщается на официальном сайте российского правительства РФ, номера сертификатов победителей следует уточнять на портале проекта "Бонус за здоровье". Предполагается, что второй тираж разыграют 14 октября. В общей сложности такие денежные призы получат тысяча человек, имена которых в автоматическом режиме будут выбраны компьютером.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

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