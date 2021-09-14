Новости шоу-бизнеса

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Определены первые выигравшие 100 тыс. за прививку от COVID
12:13
Фото: vk.com
Тиражная комиссия огласила результаты первого этапа розыгрыша денежных призов среди тех, кто успел вакцинироваться от коронавируса.
Об итогах сообщается на официальном сайте российского правительства.
Как стало известно, утверждены результаты отбора первых пятисот победителей, которые смогут получить по 100 тыс. руб. Номера выигравших сертификатов следует уточнять на портале проекта "Бонус за здоровье". В пресс-службе пояснили, что розыгрыш проводится в два этапа. Предполагается, что второй тираж будет разыгран 14 октября. В общей сложности призы получит тысяча человек. Их имена в автоматическом режиме выберет компьютер.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о премировании граждан, успевших вакцинироваться от коронавируса. Тысяча россиян, сделавших прививку от COVID-19, получит 100 тыс. рублей. Участвовать в розыгрыше россияне смогут по уникальным номерам записи о их вакцинации. В качестве оператора этой лотереи выступает "Гознак".
Напомним, в Петербурге начали проведение вакцинации среди беременных женщин. Первая такая прививка была сделана в поликлинике Первого медицинского университета Северной столицы.
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