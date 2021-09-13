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После задержания у Мавриди изъяли валюту и 70 тысяч рублей


10:26
После задержания у Мавриди изъяли валюту и 70 тысяч рублейФото: vk.com

В Москве накануне задержали Александра Мавриди, последнего из пяти беглецов, в минувшем августе незаконно покинувших изолятор временного содержания в Истре. Как информирует пресс-служба Следственного комитета России (СКР), после задержания у него изъяли денежные средства.

После задержания Александра Мавриди выяснилось, что у него в рюкзаке находилась крупная сумма наличными. В общей сложности при нем было три тысячи долларов, более тысячи евро и 70 тысяч рублей. Все денежные средства были изъяты, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Отмечается, что в ходе первого допроса Мавриди начал давать признательные показания. Он сообщил, как велась подготовка к побегу пяти заключенных, которые смогли покинуть ИВС в минувшем августе. Маврили пояснил, что первое время после бегства он прятался в различных заброшенных строениях на территории Москвы и столичного региона.

По данным полиции, 50-летний Александр Мавриди был задержан в Митине. Ранее ему предъявили обвинения в причастности к покушению на главу компании "Мясная империя" Владимира Маругова. Осенью прошлого года бизнесмен был убит из арбалета.

Другие четыре беглеца были пойманы еще в течение августе. Все они являются уроженцами Молдавии и подозреваются в совершении краж.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 219

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