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В Подмосковье из арбалета застрелили владельца колбасных заводов Маругова
12:05
Фото: smi2.net
Правоохранительные органы Московской области выясняют обстоятельства убийства бизнесмена Вячеслава Маругова.
По предварительным данным, владелец "Мясной империи" был застрелен из арбалета, передает ТАСС.
Со ссылкой на официального представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий уточняется, что преступление было совершено минувшей ночью. Установлено, что на территорию домовладения экс-директора завода проникли несколько человек в масках.
Злоумышенникам удалось войти в отдельно стоящее помещение бани, где в тот момент находились хозяин с супругой. Связав бизнесмена и его жену, нападавшие потребовали у них хранившиеся в доме денежные средства.
Супруга Вячеслава Маругова смогла незаметно от преступников освободиться и убежать. Женщина незамедлительно обратилась в полицию. К моменту прибытия правоохранителей ее муж уже не подавал признаков жизни.
Полицейские во время осмотра места ЧП обнаружили и изъяли орудие преступления - арбалет, из которого, как полагают криминалисты, и был застрелен хозяин дома.
Обстоятельства инцидента выясняются в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по факту убийства владельца "Мясной империи".
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