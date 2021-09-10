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В Москве еще трех человек госпитализировали из-за отравления арбузом


14:15
В Москве еще трех человек госпитализировали из-за отравления арбузомФото: vk.com

В столичные больницы доставлены еще три человека, отравившиеся арбузом, который был куплен в магазине "Магнит" на Совхозной улице.

Как передают "Известия" и РЕН ТВ, среди госпитализированных есть двое несовершеннолетних.

Один взрослый 26 лет и две юные москвички, 12 и 17 лет, были экстренно госпитализированы в связи с острым отравлением. По данным СМИ, все они употребляли арбуз, приобретенный в том же магазине "Магнит".

Как пишут "Известия", до этого в больницу попали две жительницы других домов на улице Совхозной. Помощь медиков потребовалась женщинам 55 и 62 лет. В общей сложности за последние два дня с Совхозной улицы с признаками отравления в медицинские учреждения были доставлены девять человек.

Накануне в Москве завели уголовное дело после гибели двух человек из-за отравления арбузом, который был куплен в одном из магазинов сети "Магнит" на улице Совхозной. Вскоре после его употребления трех человек экстренно госпитализировали. Спустя некоторое время несовершеннолетняя девочка и ее бабушка скончались. Единственным, кто не ел арбуз и не пострадал, был глава семьи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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