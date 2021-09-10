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В Москве завели дело после гибели двух человек из-за отравления арбузом


10.9.2021 21:50
В Москве завели дело после гибели двух человек из-за отравления арбузомФото: news-rbk.ru

Следственный комитет России (СКР) информирует о возбуждении уголовного дела по факту гибели двух человек в Москве.

По предварительным данным, причиной смерти жителей столицы стало отравление арбузом, который был куплен в одном из магазинов сети "Магнит".

Как сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Москве, по итогам проверки завели дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекли за собой по неосторожности смерть человека).

Установлено, что семья москвичей ранее приобрела арбуз в магазине "Магнит", который находится на улице Совхозной. Вскоре после его употребления трех человек экстренно госпитализировали. Спустя некоторое время несовершеннолетняя девочка и ее бабушка скончались, пишут российские СМИ.

Единственным, кто не ел арбуз и не пострадал, был глава семьи.

Как заявили представители сети "Магнит", после появления в прессе информации о ЧП они уже начали внутреннее расследование. Отмечается, что плановая проверка качества поступающих к ним арбузов завершилась "буквально на прошлой неделе", передает "Интерфакс". Речь шла о продукции, поставляемой в Московский регион.

По данным представителей сети, продаваемые в Москве арбузы соответствовали всем параметрам пищевой безопасности. Вместе с тем, партия снята с продажи до того, как будут выяснены причины трагического происшествия.

В пресс-службе "Магнита" позже назвали поставщика из Краснодарского края, который ежегодно собирает урожай в 40 тыс. тонн бессемянных арбузов. Уточнялось, что крестьянско-фермерское хозяйство (КНХ) "Каныгин" сотрудничает и с другими крупными розничными сетями, являясь крупнейшим российским производителем такой продукции.

Глава КНХ Алексей Каныгин заявил, что компания отвечает за качество собственной продукции и регулярно проводит лабораторные исследования. По его словам, на каждый свой арбуз они клеят наклейку со своим брендом. Кроме того, продукция поставляется в страны Европы, где тщательно "проверяют каждую машину". В результате выясняется, что качество выращенных на Кубани арбузов значительно выше европейских.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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