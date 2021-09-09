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В «Ясной поляне» восстановят яблоневый сад, посаженный Толстым
9.9.2021 15:05
Фото: almaty.tv
В музее-усадьбе "Ясная Поляна", расположенной в Тульской области, планируют восстановить яблоневый сад, который был посажен Львом Толстым в честь рождения сына Сергея.
Как передает ТАСС, для этих целей уже закуплены 250 саженцев.
При восстановлении мемориального сада, созданного в 1863 году выдающимся отечественным писателем, будут использоваться саженцы яблонь современных и исторических сортов, сообщили в пресс-службе музея-усадьбы "Ясная Поляна".
Лев Толстой посадил этот сад весной 1863 года, перед появлением на свет его первенца - сына Сергея. Деревья просуществовали вплоть до конца 1920-х годов, после чего комиссар-хранитель музея Александра Толстая на этом месте разбила огород. В тот период выкорчевали 250 деревьев, и на этот объем решили ориентироваться при восстановлении сада, пояснили представители музея-усадьбы.
Выкорчеванный дочерью писателя сад пытались восстанавливать в середине прошлого века. Новые деревья высадили там в 1949 году, однако по состоянию на 2020 год из них сохранилось меньше половины. В результате меморативная комиссия культурного учреждения пришла к выводу о необходимости воссоздать сад. После этого решения землю начали готовить к посадкам.
Предполагается, что семилетние саженцы посадят уже 11 сентября. Мероприятие приурочено к 100-летнему юбилею музея-усадьбы, отмечаемому на протяжении 2021 года. В будущем за деревьями будут следить специалисты, и "если какие-то саженцы не приживутся, их заменят новыми.
Напомним, ранее статус "Дерево - памятник живой природы" присвоили лиственнице, которую посадил великий русский поэт Александр Пушкин в Большом Болдине Нижегородской области. Возле уникального дерева установили памятную табличку, на которой указывается возраст лиственницы и ее федеральный статус. Сертификат, который подтверждает присвоение особого статуса, вручили Нине Жирковой, являющейся директором государственного литературно-мемориального и природного музея-заповедника Пушкина "Болдино".
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