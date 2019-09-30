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Лиственницу в усадьбе Пушкиных признали памятником живой природы


30.9.2019 15:03
Лиственницу в усадьбе Пушкиных признали памятником живой природыФото: service4guests.ru

В Большом Болдине лиственнице, которую посадил великий русский поэт Александр Пушкин, присвоили статус "Дерево - памятник живой природы".

Как передает пресс-служба губернатора Нижегородской области, решение приняла сертифицированная комиссия.

Возле уникального дерева уже установили памятную табличку, на которой указывается возраст лиственницы и ее федеральный статус. Сертификат, который подтверждает присвоение особого статуса, вручили Нине Жирковой, являющейся директором государственного литературно-мемориального и природного музея-заповедника Пушкина "Болдино".

Ранее лиственницу, которая растет в родовом имении Александра Пушкина в селе Большое Болдино, уже внесли в национальный реестр старовозрастных деревьев РФ.

Считается, что дерево, возраст которого составляет 186 лет, было посажено литератором осенью 1833 года.

Автор: Злата Богатова

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