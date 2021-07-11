|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Virgin Galactic осуществила космический полет с Ричардом Брэнсоном
11.7.2021 22:32
Фото: haqqin.az
Ричард Брэнсон
В штате Нью-Мексико благополучно совершил посадку после полета к границам космоса ракетоплан с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, передают зарубежные СМИ.
Корабль Virgin Galactic смог подняться на высоту около 86 км.
Компания Virgin Galactic произвела успешный запуск своего космического корабля Unity-22. Среди тех, кто находился на борту ракетоплана, был глава организации миллиардер Ричард Брэнсон.
Взлет был осуществлен с космопорта "Америка", который расположен на территории штата Нью-Мексико. Дальнейший полет транслировался на официальном сайте компании. На борту аппарата, помимо главы Virgin Galactic, находились астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес. За управление ракетопланом отвечали пилоты Дэйв Маккай и Майкл Масуччи.
Ричарда Брэнсона с успешным полетом к границе космоса поздравили глава SpaceX Илон Маск и основатель Amazon.com Джефф Безос. Маск еще до полета встретился с миллиардером и выразил ему поддержку, после чего Брэнсон опубликовал совместное фото.
Безос в своем сообщении выразил нетерпение в связи с ожиданием, "когда и он вступит в клуб". Он отправится в космическое путешествие уже 20 июля в компании 82-летней Уолли Фанк, которая в свое время была самой молодой из участниц проекта "Женщина в космосе" NASA.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|