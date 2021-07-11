Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Virgin Galactic осуществила космический полет с Ричардом Брэнсоном

11.7.2021 22:32

Фото: haqqin.az

Ричард Брэнсон



В штате Нью-Мексико благополучно совершил посадку после полета к границам космоса ракетоплан с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, передают зарубежные СМИ.



Корабль Virgin Galactic смог подняться на высоту около 86 км.



Компания Virgin Galactic произвела успешный запуск своего космического корабля Unity-22. Среди тех, кто находился на борту ракетоплана, был глава организации миллиардер Ричард Брэнсон.



Взлет был осуществлен с космопорта "Америка", который расположен на территории штата Нью-Мексико. Дальнейший полет транслировался на официальном сайте компании. На борту аппарата, помимо главы Virgin Galactic, находились астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес. За управление ракетопланом отвечали пилоты Дэйв Маккай и Майкл Масуччи.



Ричарда Брэнсона с успешным полетом к границе космоса поздравили глава SpaceX Илон Маск и основатель Amazon.com Джефф Безос. Маск еще до полета встретился с миллиардером и выразил ему поддержку, после чего Брэнсон опубликовал совместное фото.



Безос в своем сообщении выразил нетерпение в связи с ожиданием, "когда и он вступит в клуб". Он отправится в космическое путешествие уже 20 июля в компании 82-летней Уолли Фанк, которая в свое время была самой молодой из участниц проекта "Женщина в космосе" NASA.



Автор: Злата Богатова

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