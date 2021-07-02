|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Безос отправится в космос вместе с 82-летней женщиной
2.7.2021 12:28
Фото: dailycaller.com
Основатель и глава интернет-компании Amazon.com Джефф Безос отправится в космическое путешествие в компании 82-летней женщины. Американский миллиардер сделал такое предложение Уолли Фанк, которая в свое время была самой молодой из участниц проекта "Женщина в космосе".
В 1961 году NASA отобрала тринадцать женщин, которым удалось пройти все физиологические и психологические тесты, необходимые для полета в космос. Однако отправиться в экспедицию Уолли Фанк не смогла.
57-летний миллиардер Джефф Безос, являющийся одним из богатейших людей планеты, поможет Уолли Фанк осуществить заветную мечту. Женщина призналась, что сможет испытать лучшие ощущения в ее жизни. Предполагается, что полет состоится уже 20 июля, передает "МИР 24".
В минувшем мае российская киноактриса Юлия Пересильд была отобрана для съемок в фильме "Вызов", который будет создаваться на Международной космической станции (МКС). 36-летняя артистка полетит в космос с режиссером Климом Шипенко осенью этого года.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|