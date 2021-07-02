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Безос отправится в космос вместе с 82-летней женщинойБезос отправится в космос вместе с 82-летней женщиной

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Безос отправится в космос вместе с 82-летней женщиной


2.7.2021 12:28
Безос отправится в космос вместе с 82-летней женщинойФото: dailycaller.com

Основатель и глава интернет-компании Amazon.com Джефф Безос отправится в космическое путешествие в компании 82-летней женщины. Американский миллиардер сделал такое предложение Уолли Фанк, которая в свое время была самой молодой из участниц проекта "Женщина в космосе".

В 1961 году NASA отобрала тринадцать женщин, которым удалось пройти все физиологические и психологические тесты, необходимые для полета в космос. Однако отправиться в экспедицию Уолли Фанк не смогла.

57-летний миллиардер Джефф Безос, являющийся одним из богатейших людей планеты, поможет Уолли Фанк осуществить заветную мечту. Женщина призналась, что сможет испытать лучшие ощущения в ее жизни. Предполагается, что полет состоится уже 20 июля, передает "МИР 24".

В минувшем мае российская киноактриса Юлия Пересильд была отобрана для съемок в фильме "Вызов", который будет создаваться на Международной космической станции (МКС). 36-летняя артистка полетит в космос с режиссером Климом Шипенко осенью этого года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 234

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