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В Тбилиси начались протесты после смерти телеоператора, избитого противниками ЛГБТ


11.7.2021 20:45
В Тбилиси начались протесты после смерти телеоператора, избитого противниками ЛГБТФото: smartmoney.one

В центре грузинской столицы вновь начались массовые акции протеста, передают местные СМИ.

В эти минуты люди продолжают подходить к парламенту, отреагировав на смерть Лексо Лашкаравы, который 5 июля был избит противниками ЛГБТ.

Получивший травмы во время недавних столкновений оператор оппозиционного канала "Пирвели ТВ" несколько дней назад был выписан из больницы. По словам знакомых, мужчина жаловался на сильные боли из-за переломов костей лица.

Коллеги Лексо Лашкавары призывают к уходу с поста премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, обвиняя его в гибели журналиста. По словам сотрудников канала, они не покинут площадь перед парламентом Грузии, пока политик не объявит об отставке.

В МВД Грузии уже сделали официальное заявление о том, что смерть Лашкаравы не связана с недавним избиением противниками ЛГБТ. Как пояснил руководитель департамента криминальной полиции ведомства Мамука Челидзе, телеоператор скончался, предположительно, из-за передозировки наркотических веществ.

Прокомментировав смерть Лашкаравы, Челидзе от лица грузинских властей выразил готовность привлечь к расследованию "не только независимых экспертов, но и международных экспертов-криминалистов".

Напомним, 5 июля в центре Тбилиси было совершено вооруженное нападение на иностранца. Как сообщили грузинские СМИ, злоумышленник с ножом атаковал мужчину из-за серьги в ухе. После инцидента, случившегося на улице Хетагурова, потерпевшего доставили в больницу. Аналогичные происшествия были зафиксированы и в других районах Тбилиси.

Вскоре после этого агрессивная толпа начала нападать на тех, кто поддерживал проведение "марша достоинства", организованного представителями ЛГБТ-сообщества. В результате столкновений пострадало в общей сложности более пятидесяти сотрудников СМИ, среди которых были операторы, корреспонденты и фотографы различных изданий.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 288

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