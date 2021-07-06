ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Петербурге задержали консула Эстонии
В Петербурге задержали консула Эстонии
В Томске в первый день ЧМ по подводному спорту установили два мировых рекорда
В Томске в первый день ЧМ по подводному спорту установили два мировых рекорда
В США в праздничные выходные погибли 150 человек
В США в праздничные выходные погибли 150 человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Таджикистан просит помощи ОДКБ из-за обстановки в АфганистанеТаджикистан просит помощи ОДКБ из-за обстановки в Афганистане
Голикова назвала худший по ситуации с COVID-19 регион РФГоликова назвала худший по ситуации с COVID-19 регион РФ
Неизвестные смертельно ранили президента ГаитиНеизвестные смертельно ранили президента Гаити
Ученый-генетик погиб под Костромой, спасая детейУченый-генетик погиб под Костромой, спасая детей
Далай-лама напомнил о двух главных ценностяхДалай-лама напомнил о двух главных ценностях

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?
#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Тбилиси продолжаются стычки между радикалами и сочувствующими ЛГБТ


6.7.2021 21:07
В Тбилиси продолжаются стычки между радикалами и сочувствующими ЛГБТФото: rusdozor.ru

В центре грузинской столицы второй день продолжается противостояние между радикально настроенными людьми и теми, кто сочувствует ЛГБТ-сообществу.

По данным СМИ, на улицах Тбилиси остаются несколько сотен человек, которые разделены полицейскими кордонами.

Ранее на проспекте Руставели планировался "Марш достоинства", анонсированный ЛГБТ-сообществом. Появившаяся там разъяренная толпа сорвала мероприятие. Тысячи радикалов и их сторонников также начали избивать журналистов. Вооружившись камнями и палками, они нападали на корреспондентов и операторов, ломали их технику.

По последним данным, получили травмы более пятидесяти представителей СМИ. Пострадавшим журналистам потребовалась помощь медиков. После этих событий полиция задержала восемь человек.

Сегодня десятки представителей СМИ устроили акцию протеста, собравшись возле здания Госканцелярии Грузии. Сотрудники различных изданий обвиняют правительство в бездействии и поощрении агрессивных действий радикалов.

Накануне, 5 июля, в центре Тбилиси было совершено вооруженное нападение на иностранца. Как сообщили грузинские СМИ, злоумышленник с ножом атаковал мужчину из-за серьги в ухе. После инцидента, случившегося на улице Хетагурова, потерпевшего доставили в больницу. Аналогичные происшествия были зафиксированы и в других районах Тбилиси.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 188

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Во Флориде найдены тела 22 погибших при обрушении высотного зданияВо Флориде найдены тела 22 погибших при обрушении высотного здания
Китайские космонавты успешно осуществили выход в открытый космосКитайские космонавты успешно осуществили выход в открытый космос
Во Франции будут судить зрительницу, из-за которой упали участники велогонкиВо Франции будут судить зрительницу, из-за которой упали участники велогонки
Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России вернуть территорииКандидат в президенты Эстонии потребовал от России вернуть территории
Таджикские пограничники впустили более 300 афганских военныхТаджикские пограничники впустили более 300 афганских военных

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru