Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Тбилиси продолжаются стычки между радикалами и сочувствующими ЛГБТ

6.7.2021 21:07

Фото: rusdozor.ru



В центре грузинской столицы второй день продолжается противостояние между радикально настроенными людьми и теми, кто сочувствует ЛГБТ-сообществу.



По данным СМИ, на улицах Тбилиси остаются несколько сотен человек, которые разделены полицейскими кордонами.



Ранее на проспекте Руставели планировался "Марш достоинства", анонсированный ЛГБТ-сообществом. Появившаяся там разъяренная толпа сорвала мероприятие. Тысячи радикалов и их сторонников также начали избивать журналистов. Вооружившись камнями и палками, они нападали на корреспондентов и операторов, ломали их технику.



По последним данным, получили травмы более пятидесяти представителей СМИ. Пострадавшим журналистам потребовалась помощь медиков. После этих событий полиция задержала восемь человек.



Сегодня десятки представителей СМИ устроили акцию протеста, собравшись возле здания Госканцелярии Грузии. Сотрудники различных изданий обвиняют правительство в бездействии и поощрении агрессивных действий радикалов.



Накануне, 5 июля, в центре Тбилиси было совершено вооруженное нападение на иностранца. Как сообщили грузинские СМИ, злоумышленник с ножом атаковал мужчину из-за серьги в ухе. После инцидента, случившегося на улице Хетагурова, потерпевшего доставили в больницу. Аналогичные происшествия были зафиксированы и в других районах Тбилиси.



Автор: Злата Богатова

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