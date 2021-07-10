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Президента Гаити могли пытать перед смертью
11:49
Фото: osnmedia.ru
Наемники, ворвавшиеся в резиденцию гаитянского лидера в ночь на 7 июля, подвергли пыткам президента Жовенеля Моиза, заявил временно исполняющий обязанности премьера страны Клод Жозеф.
Политик сообщил об этом в интервью ABC News, передает ТАСС.
Как заявил Клод Жозеф, наемники пытали, а потом убили президента Гаити Жовенеля Моиза. Власти уже задержали около двадцати человек, причастных к этому преступлению. Врио премьера подчеркнул, что сейчас сконцентрирован на том, чтобы добиться правосудия.
Ранее спикер Сената (верхней палаты парламента) Гаити Жозеф Ламбер был провозглашен временным президентом страны.
Накануне на странице вдовы Моиза появилась запись, в которой говорится о "других наемниках, намеревающихся после гибели президента "погубить его мечту и его видение страны". В СМИ позднее распространились сообщения о том, что аккаунт первой леди Гаити в Twitter могли взломать до появления этого аудиообращения.
Мартин Моиз в результате инцидента получила серьезные ранения. В тяжелом состоянии ее доставили в одну из больниц в Майами (США). По последним сведениям, врачам удалось стабилизировать состояние пациентки.
После гибели президента гаитянские власти обратились к ООН с просьбой направить войска в целях стабилизации внутренней обстановки. В ходе продолжающегося расследования правоохранители начали задерживать подозреваемых, среди которых оказались колумбийские спецназовцы и американские граждане.
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