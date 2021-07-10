Сенат Гаити назвал имя временного президента

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10.7.2021 11:46

Фото: ukrinform.com



Спикер Сената (верхней палаты парламента) Гаити Жозеф Ламбер провозглашен временным президентом страны, передает ТАСС.



После убийства главы государства гаитянские власти обратились к ООН с просьбой направить войска в целях стабилизации внутренней обстановки.



Как информирует новостной портал juno7, Сенат Гаити опубликовал резолюцию, в которой говорится, что новым временным президентом страны будет являться его превосходительство Жозеф Ламбер. Он в скором времени принесет присягу в присутствии представителей власти и лидеров местной гражданской общественности, указано в документе.



С инициативой назначить Ламбера на пост временного президента до момента, когда будет избран новый глава государства, выступила местная партия Тет Кале. На текущий момент она располагает наиболее крупной фракцией в Палате депутатов (нижняя палата парламента). Решение получило поддержку у восьми сенаторов из десяти, отмечается в публикации.



Рруководство Гаити обратилось к ООН с просьбой направить в страну войска для стабилизации ситуации, сообщило агентство Reuters. Отправку миротворцев должен одобрить Совет Безопасности международной организации.



Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен группой вооруженных людей, которые атаковали его резиденцию в ночь на среду, 7 июля. В результате инцидента пострадала супруга главы государства, в тяжелом состоянии она была доставлена в больницу. После случившегося правительство объявило о введении в стране режима военного положения и закрыло границы.



По данным местных властей, к убийству президента Гаити причастны 26 человек. В отряд наемников, которые расправились с президентом Гаити Жовенелем Моизом и ранили его супругу, входили иностранцы, в том числе граждане Соединенных Штатов и бывшие колумбийские военные. Власти Гаити к настоящему времени арестовали шесть подозреваемых, включая одного американца.



После убийства Жовенеля Моиза наемники прятались в доме в одном из пригородов Порт-о-Пренса. Когда силовики установили их местонахождение, началась перестрелка, которая продолжалась несколько часов, рассказал начальник национальной полиции страны Леон Шарль. В ходе пресс-конференции он показал несколько колумбийских паспортов и оружие, изъятое на месте происшествия. Злоумышленники, по его словам, располагали штурмовыми винтовками и мачете, а также рациями и другими средствами связи.



Автор: Злата Богатова

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