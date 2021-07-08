Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter К убийству президента Гаити причастны 26 человек

13:30

Фото: profile.ru



В убийстве президента страны принимали участие двадцать шесть человек, передает The Guardian со ссылкой на заявление министра по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиаса Пьера. По данным властей, к преступлению могут быть причастны колумбийские военные в отставке.



В отряд наемников, которые расправились с президентом Гаити Жовенелем Моизом и тяжело ранили его супругу, входили двадцать шесть человек. Как заявил министр по делам голосования и межпартийных отношений страны Матиас Пьер, среди злоумышленников были иностранцы, в том числе граждане Соединенных Штатов.



Власти Гаити к настоящему времени арестовали шесть подозреваемых, включая одного американца. Семь наемников были ликвидированы силами безопасности в ходе преследования. Как заявил Матиас Пьер, в покушении на президента участвовали гражданин США гаитянского происхождения, 35-летний Джеймс Солейдж и 55-летний Джозеф Винсент. В Госдепе отметили, что следят за публикациями в СМИ, но пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сведения о причастности американца.



Власти Колумбии выразили готовность принять участие в расследовании убийства гаитянского лидера. Как заявил глава Минобороны этого южноамериканского государства Диего Молано, к преступлению причастны отставные военнослужащие страны.



Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен группой вооруженных людей, которые атаковали его резиденцию в ночь на среду. После случившегося правительство объявило о введении в стране режима военного положения и закрыло границы.



По данным властей Гаити, после убийства Жовенеля Моиза наемники прятались в доме в одном из пригородов Порт-о-Пренса. Когда силовики установили их местонахождение, началась перестрелка, которая продолжалась несколько часов, рассказал начальник национальной полиции страны Леон Шарль. В ходе пресс-конференции он показал несколько колумбийских паспортов и оружие, изъятое на месте происшествия. Злоумышленники, по его словам, располагали штурмовыми винтовками и мачете, а также рациями и другими средствами связи.



Автор: Злата Богатова

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